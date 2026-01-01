Безналичный проезд в Омске теперь стоит 40 рублей

С 1 января 2026 года в Омске на 5 % изменена стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте. Корректировка затронула автобусы, трамваи и троллейбусы.

пресс-служба правительства Омской области

Причиной пересмотра провозной платы стал объективный рост цен на горюче-смазочные материалы и запасные части, необходимые для обслуживания подвижного состава. Дополнительно на решение повлияли тарифы перевозчиков, установленные Региональной энергетической комиссией.

Разница между фактическим тарифом и стоимостью проезда для пассажиров компенсируется транспортным предприятиям из бюджета. Поэтапное сокращение этого разрыва позволяет муниципалитету перераспределять средства на обновление автопарка, решение кадрового дефицита водителей и другие приоритетные задачи отрасли.

В результате изменений стоимость одной поездки при безналичной оплате составляет 40 рублей вместо прежних 38. Такой способ расчета выбирают около 93 % пассажиров – при оплате банковскими картами или транспортной картой «Омка». Для тех, кто оплачивает проезд наличными, стоимость увеличилась с 45 до 47 рублей и применяется примерно к 7 % поездок.

Изменение стоимости затронуло и тарифы проездной карты «Омка». Кстати, купить ее или пополнить теперь можно в отделениях Почты России.