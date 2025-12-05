Омск-Информ
·Общество

Проездные «Омка» теперь будут продавать на почте

Найти карту можно будет в 35 отделениях.

«Пассажирсервис» заключил договор с «Почтой России» на продажу карт «Омка», продажа начнется уже на следующей неделе, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

– Первая партия электронных проездных – 14 тыс. штук – передана в головной офис. Приобрести «Омку» пассажиры смогут на следующей неделе, как только завершится перераспределение карт по 35 точкам, – пояснил Шелест.

Адреса почтовых отделений, где можно будет купить карту в Центральном округе:

  • Богдана Хмельницкого, 126;
  • 10 лет Октября, 193;
  • Краснознаменная, 21;
  • Лермонтова, 20;
  • Омская, 158/1;
  • Красный Путь, 67;
  • Маршала Жукова, 152а;
  • Челюскинцев, 83;
  • 22-го Партсъезда, 1;
  • Завертяева, 7/7;
  • Герцена, 1;
  • Герцена, 217;
  • Багратиона, 19;
  • 33-я Северная, 40а.

В Кировском округе:

  • Мельничная, 96;
  • 3-я Любинская, 7;
  • Конева, 28/2;
  • Бетховена, 28;
  • Путилова, 13;
  • 12 Декабря, 104;
  • Дианова, 7в;
  • Степанца, 10/1.

Ленинский округ:

  • Ульянова, 2а;
  • Карла Маркса, 87;
  • Маргелова, 176/1;
  • 10-я Чередовая, 21;
  • 1-я Электровозная, 9а;
  • Моторная, 11.

Советский округ:

  • проспект Культуры, 5;
  • проспект Мира, 38;
  • проспект Менделеева, 15;
  • 22-го Апреля, 16;
  • Стрельникова, 6.

Октябрьский округ:

  • Богдана Хмельницкого, 216;
  • проспект Космический, 30.

Отметим, что ранее на почте проездные можно было только пополнить.

