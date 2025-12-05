Проездные «Омка» теперь будут продавать на почте

«Пассажирсервис» заключил договор с «Почтой России» на продажу карт «Омка», продажа начнется уже на следующей неделе, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
– Первая партия электронных проездных – 14 тыс. штук – передана в головной офис. Приобрести «Омку» пассажиры смогут на следующей неделе, как только завершится перераспределение карт по 35 точкам, – пояснил Шелест.
Адреса почтовых отделений, где можно будет купить карту в Центральном округе:
- Богдана Хмельницкого, 126;
- 10 лет Октября, 193;
- Краснознаменная, 21;
- Лермонтова, 20;
- Омская, 158/1;
- Красный Путь, 67;
- Маршала Жукова, 152а;
- Челюскинцев, 83;
- 22-го Партсъезда, 1;
- Завертяева, 7/7;
- Герцена, 1;
- Герцена, 217;
- Багратиона, 19;
- 33-я Северная, 40а.
В Кировском округе:
- Мельничная, 96;
- 3-я Любинская, 7;
- Конева, 28/2;
- Бетховена, 28;
- Путилова, 13;
- 12 Декабря, 104;
- Дианова, 7в;
- Степанца, 10/1.
Ленинский округ:
- Ульянова, 2а;
- Карла Маркса, 87;
- Маргелова, 176/1;
- 10-я Чередовая, 21;
- 1-я Электровозная, 9а;
- Моторная, 11.
Советский округ:
- проспект Культуры, 5;
- проспект Мира, 38;
- проспект Менделеева, 15;
- 22-го Апреля, 16;
- Стрельникова, 6.
Октябрьский округ:
- Богдана Хмельницкого, 216;
- проспект Космический, 30.
Отметим, что ранее на почте проездные можно было только пополнить.