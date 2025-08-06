Тест прошел успешно, полное подключение планируется через несколько недель.
Национальный мессенджер Max протестировал оборудование для подключения к «Госуслугам». Как сообщили в пресс-службе мессенджера, тест прошел успешно.
– Протокол OpenID Connect позволяет с согласия пользователя осуществлять взаимодействие по безопасной передаче данных между ЕСИА и МАХ. Реализация протокола аутентификации – аппаратная, – пояснили в пресс-службе.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, мессенджер планируют интегрировать с «Госуслугами» уже через несколько недель.
Напомним, власти планируют сделать Max «приоритетным» мессенджером. В нем совершать аудио- и видеозвонки, обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, отправлять файлы и даже отправлять денежные переводы. Некоторым омичам уже начали запрещать использовать Telegram, WhatsApp* и Viber в работе, рекомендуя перейти на Max.
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