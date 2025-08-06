Прокуратура взялась наказывать за это чиновников.

Прокуратура выявила нарушения при благоустройстве берега озера Старица в поселке Красный Яр Любинского района Омской области. Подрядчик ООО «Фаворит» существенно нарушил сроки исполнения контракта. При этом любинские чиновники не принимали никаких мер, чтобы на эту ситуацию повлиять.

В результате прокуратура внесла представление главе района Абаю Ракимжанову. На его первого заместителя Евгения Миллера завели дело по ч. 6 ст. 7.30.2 КоАП РФ (неприменение мер ответственности к подрядчику в случае нарушения им условий контракта).

От чиновников потребовали устранить нарушения. Контролировать эти работы теперь будет прокуратура.