Омск-Информ
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·Общество

Ее уже чинят, но работу существенно осложняют дожди.
В Омском аэропорту в дождь начала протекать крыша. В соцсетях появились видеозаписи из здания, по полу которого расставлены емкости для капающей воды. Часть воды разливается по полу.
Как рассказали «Омск-информу» в пресс-службе аэропорта, защитную ПВХ-мембрану крыши повредил град. Это произошло около трех недель назад.
– Для ремонта крыши найден подрядчик, закуплены материалы. К сожалению, сильные дожди, которые идут каждый день, не дают возможности выполнять работу на крыше в полном объеме, – сообщили в аэропорту.
Отметим, что протечка крыши не влияет на работу аэропорта, пассажиров обслуживают по графику.
Андрей Андреев
·Общество

Ее уже чинят, но работу существенно осложняют дожди.
В Омском аэропорту в дождь начала протекать крыша. В соцсетях появились видеозаписи из здания, по полу которого расставлены емкости для капающей воды. Часть воды разливается по полу.
Как рассказали «Омск-информу» в пресс-службе аэропорта, защитную ПВХ-мембрану крыши повредил град. Это произошло около трех недель назад.
– Для ремонта крыши найден подрядчик, закуплены материалы. К сожалению, сильные дожди, которые идут каждый день, не дают возможности выполнять работу на крыше в полном объеме, – сообщили в аэропорту.
Отметим, что протечка крыши не влияет на работу аэропорта, пассажиров обслуживают по графику.
Андрей Андреев