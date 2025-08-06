Новый сервис поможет начинающим фермерам рассчитать вложения при открытии своего дела.

В рамках платформы «Свое Фермерство» «Россельхозбанк» запустил новый функционал расчета инвестиционных затрат в разделе «Агростарт». Инструмент поможет начинающим фермерам получить расчет вложений при открытии своего дела в аграрной сфере.

Сервис расчета стоимости и экономической эффективности проекта предоставляет детализацию инвестиционных затрат на основе доказавших свою эффективность бизнес-планов. В рамках сервиса начинающим аграриям доступен подробный перечень оборудования или товаров для запуска выбранного бизнес-направления с указанием стоимости и необходимого количества товаров.

Новый функционал появился в разделе «Идеи для бизнеса» в направлении «Животноводство» для КРС. Это связано с тем, что бизнес-планы в данной сфере пользуются наибольшей популярностью у начинающих фермеров. В ближайшее время сервис масштабируют и на другие бизнес-направления.

– В рамках экосистемы «Свое Фермерство» от «Россельхозбанка» мы продолжаем создавать инструменты и сервисы, позволяющие упростить путь от идеи до старта собственного дела в сельском хозяйстве, – сказала заместитель председателя правления «Россельхозбанка» Елена Батурова. – Новый сервис поможет не просто спрогнозировать объем требуемых инвестиций в дело, но и удобно осуществить закупку необходимых товаров.

Уникальность сервиса состоит в том, что инвестиционные затраты рассчитываются на основе средних цен на товары для агробизнеса из актуального каталога товаров маркетплейса «Свое Фермерство». Это позволяет получать достоверную информацию о необходимых вложениях в режиме реального времени, а также перейти к подбору и покупке оборудования в 2 клика. Интеграция с маркетплейсом не только дает расчет инвестиций, но и позволяет быстро и удобно приобрести товары для запуска бизнеса в рамках одного цифрового ресурса.

- Сервисы «Россельхозбанка» для начинающих фермеров – это отличная возможность для новичков в сфере агропромышленного коплекса получить ценные знания без долгого поиска нужной информации, - сказал председатель ассоциации «Народный фермер» Омской области, заместитель руководителя КХ «Тритикум» Максим Левшунов. - Отдельно отмечу тот важный факт, что базу знаний предоставляет профильный банк для аграриев. Очень здорово, что сейчас есть такое подспорье для тех, кто планирует связать свою жизнь и карьеру с сельским хозяйством.

Информационный ресурс «Агростарт» появился на платформе «Свое Фермерство» в 2023 году и представил начинающим аграриям ресурс полезных сервисов от поиска идей для агробизнеса до подробных бизнес-планов. Пользователям платформы доступны подсказки по выбору бизнес-направлений, подробные рекомендации по приобретению необходимого оборудования и материалов, расчеты потенциальной доходности.

Сервис продолжает активно развиваться. За этот год на платформе появилось пятнадцать новых бизнес-планов и одиннадцать финансовых расчетов на основе реальных бизнес-моделей от выпускников «Школы фермера» «Россельхозбанка».

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