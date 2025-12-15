Сибирь, включая Омскую область, формирует почти треть рынка живых новогодних деревьев в России

В предстоящем сезоне покупателям будет доступно до 500 тысяч хвойных.

В России заготовка хвойных деревьев для новогодних праздников начинается в конце октября, а пик продаж традиционно приходится на середину декабря. По оценке Центра устойчивого развития Россельхозбанка, в этом году отечественные производители заготовят порядка 350 тысяч живых новогодних деревьев. Основную долю по-прежнему занимает ель – около 55 %, на сосну приходится 35 %, на пихту – порядка 10 %.

Сибирский федеральный округ формирует около 30 % рынка, обеспечивая примерно 100 тысяч деревьев. Заготовка ведется в Алтайском и Красноярском крае, Кемеровской, Омской и Новосибирской областях, а также в республиках Тыва и Хакасия. Каждый регион ежегодно поставляет от 4 до 15 тысяч деревьев. Пихтовый и еловый лапник заготавливается исключительно со срубленных на лесосеках деревьев, что позволяет снижать нагрузку на экосистемы.

Значительный вклад в предложение также вносит Приволжский федеральный округ – около 90 тысяч деревьев. Северо-Запад обеспечивает порядка 60 тысяч, половина из которых заготавливается в Ленинградской области. Урал поставляет до 30 тысяч деревьев, а регионы Дальнего Востока, Центральной России и Юга суммарно еще до 50 тысяч.

Более 80 % хвойных деревьев заготавливается на землях лесного фонда по договорам аренды и купли-продажи. При этом постепенно растет доля специализированных питомников, расширяющих предложение декоративных и посадочных форматов.

Параллельно усиливается интерес к альтернативным вариантам новогоднего декора. По данным Центра устойчивого развития РСХБ, спрос на хвойные деревья в горшках и украшения из лапника в сезоне 2025/2026 годов вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованы лапник Нобилиса, можжевельник, кипарисовик, туя и ель «Коника».

– По нашим оценкам, около 60 % российских семей выбирают искусственные деревья или иные варианты новогодних украшений для дома, – отметила Наталья Худякова, руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка. – При этом мы наблюдаем рост интереса к хвойным деревьям в горшках и декоративным элементам из лапника, что подчеркивает стремление россиян украсить свои дома натуральным декором, не нанося вред окружающей природной среде. Кроме того, в Центральном федеральном округе активно развивается тренд на аренду искусственных новогодних деревьев с дизайнерским декором – количество предложений на данную услугу в этом сезоне уже увеличилось вдвое.

Импорт живых новогодних деревьев продолжает сокращаться. В текущем сезоне ожидается не более 150 тысяч поставок против 220 тысяч годом ранее. Основными зарубежными поставщиками остаются Польша, Беларусь, Казахстан, Германия, а также Латвия, Сербия, Нидерланды и Дания, сохраняющая лидерство по поставкам пихты Нордмана.

Экологическая составляющая заготовки остается в центре внимания. Большинство деревьев поступает на рынок при расчистке лесных территорий – на просеках и под линиями электропередачи, где сохранение подроста невозможно. Такой подход позволяет сочетать новогоднюю традицию с ответственным отношением к лесным ресурсам.

Как сообщила Наталья Худякова, Россельхозбанк активно поддерживает инициативы по лесовосстановлению. В 2025 году Фондом «Экология» Россельхозбанка в рамках инициативы «Посади деревья» было высажено более 127 тысяч саженцев хвойных деревьев в республиках Башкортостан (15 тыс. сеянцев сосны), Туве (10 тыс. сеянцев сосны), Ленинградской (10 тыс. сеянцев сосны и ели), Московской (23 тыс. сеянцев сосны и ели ), Самарской (14 тыс. сеянцев сосны), Иркутской (17 тыс. сеянцев сосны) и Владимирской областях (37 тыс. сеянцев сосны).