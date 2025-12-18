РСХБ повысил доходность вкладов для действующих клиентов

Россельхозбанк обновил линейку вкладов: с 12 декабря максимальная доходность до 16–16,1 % годовых стала доступна не только новым, но и действующим клиентам.

Россельхозбанк представил обновленную линейку доходных вкладов с повышенными ставками. С 12 декабря максимальная доходность в 16 % годовых стала доступна не только новым, но и действующим клиентам банка.

Повышенные условия распространяются на продукт «Свой вклад» при открытии на срок три месяца через систему дистанционного банковского обслуживания с выплатой процентов в конце срока.

Для вкладов «Премиум доходный» и «Ультра Доходный» действует ставка 16,1 % годовых при размещении средств на три месяца через цифровые каналы обслуживания с выплатой процентов в конце срока.

Изменения коснулись и продукта «Доходный Пенсионный»: при сроке три месяца ставка увеличена на 1,2 процентного пункта – до 15,6 % годовых при выплате процентов в конце срока.

– РСХБ систематически обновляет розничную продуктовую линейку, чтобы повысить лояльность действующих клиентов и привлечь новых, – отметила заместитель председателя правления Екатерина Романькова. – Изменение ставок по трехмесячным вкладам – это ответ на запрос рынка: данный срок сейчас является одним из самых популярных, так как оптимально сочетает высокую доходность и возможность быстрого получения процентов по истечении срока действия вклада.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами Россельхозбанка доступны как в офисах, так и в мобильном приложении и интернет-банке. Подробную информацию можно получить в отделениях банка, через контакт-центр и на официальном сайте.

