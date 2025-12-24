Россельхозбанк в Омске готовится к финансированию посевной кампании 2026 года

Банк напоминает, что заблаговременный прием заявок позволит обеспечить планомерное и своевременное финансирование сельхозпредприятий региона.

В преддверии нового сельскохозяйственного сезона Омский филиал РСХБ завершил основные подготовительные мероприятия для формирования реестров выдачи займов на сезонно-полевые работы. Специалисты банка заранее проанализировали потребности клиентов и сформировали первоочередные пакеты документов, что в дальнейшем позволит оперативно принимать решения по кредитованию.

По итогам 2025 года региональный филиал направил в Министерство сельского хозяйства РФ 414 заявок на общую сумму свыше 9,6 млрд рублей. Из них 346 кредитов на сумму более 8,7 млрд рублей были выданы на проведение посевных и уборочных кампаний, еще 68 кредитов на сумму свыше 0,9 млрд рублей – на реализацию инвестиционных проектов.

– Кредитование агропромышленного комплекса региона – приоритетная задача для нашего банка, – отметил директор Омского регионального филиала РСХБ Лев Янеев. – Мы работаем в различных экономических условиях, но неизменно всегда одно – мы обеспечиваем необходимую финансовую поддержку фермерам Прииртышья. У нас есть все необходимые ресурсы как для удовлетворения текущего спроса на займы, так и для наращивания объемов льготного кредитования.

Представители агробизнеса также подчеркивают важность раннего планирования.