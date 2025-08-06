Омск-Информ
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·Общество

У жителей Кузьминок остался только один автобус до вокзала.
Жители Левобережья Омска пожаловались на то, что после открытия бульвара Архитекторов и изменения маршрутов общественного транспорта им стало намного сложнее добираться до железнодорожного вокзала. Неудобства испытывают те, кто начинает путь с остановки «Студенческая».
– Чтобы закрыть дыры с транспортом в Кузьминках, у жителей 5-го микрорайона забрали троллейбус № 7, заменив его на № 7М, который до остановки «Студенческая» ездить не будет! И так проблема вечно уехать с Левого до ж/д вокзала. 24-й автобус вечно битком забитый,  что туда, что обратно. Хотя бы можно было на троллейбусе добраться, так и его лишили! – отмечает автор поста.
Омичи просят вернуть им троллейбус № 7 или добавить другой маршрут. Горожане опасаются, что ситуация еще ухудшится, когда люди вернутся из  отпусков и с дач.
Андрей Андреев
·Общество

У жителей Кузьминок остался только один автобус до вокзала.
Жители Левобережья Омска пожаловались на то, что после открытия бульвара Архитекторов и изменения маршрутов общественного транспорта им стало намного сложнее добираться до железнодорожного вокзала. Неудобства испытывают те, кто начинает путь с остановки «Студенческая».
– Чтобы закрыть дыры с транспортом в Кузьминках, у жителей 5-го микрорайона забрали троллейбус № 7, заменив его на № 7М, который до остановки «Студенческая» ездить не будет! И так проблема вечно уехать с Левого до ж/д вокзала. 24-й автобус вечно битком забитый,  что туда, что обратно. Хотя бы можно было на троллейбусе добраться, так и его лишили! – отмечает автор поста.
Омичи просят вернуть им троллейбус № 7 или добавить другой маршрут. Горожане опасаются, что ситуация еще ухудшится, когда люди вернутся из  отпусков и с дач.
Андрей Андреев