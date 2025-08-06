Фестиваль ко Дню физкультурника завершится концертом и зрелищным шоу на Любинском проспекте.

В эту субботу, 9 августа, на «Пешеходном Любинском» в Омске состоится бесплатный концерт Гарика Burito. Музыкальное выступление станет финальной частью фестиваля «ШТОРМФЕСТ/25», приуроченного к 10-летию школы единоборств «ШТОРМ». Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Зрителей ждет вечернее шоу с исполнением самых известных хитов артиста, включая «По волнам», «Мама», «Взлетай» и «Возьми мое сердце».

Сам фестиваль стартует в 12:00 и продлится до 22:00. Гостей ждет насыщенная программа: бои ММА, шоу канатоходцев на высоте 15 метров, 8-метровый скалодром, мастер-классы и 10 тематических площадок.

Одним из главных событий станет парад спортсменов – он впервые пройдет в городе со времен СССР. Шествие начнется у Аллеи олимпийцев и завершится у главной сцены возле музея имени Врубеля.