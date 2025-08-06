Омск-Информ
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·Происшествия

Прокуратура через суд добилась для нее крупной компенсации.
Прокуратура Тарского района Омской области защитила права женщины, получившей травму на рабочем месте. Установлено, что в январе 2024 года сотрудница магазина, расположенного в Таре, упала со стремянки, когда перемещала коробки. Женщина получила тяжелую травму позвоночника и ушиб грудной клетки.
Работодатель не обеспечил соблюдение требований охраны труда, вследствие чего прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах пострадавшей о взыскании компенсации морального вреда. 
Судебное разбирательство завершилось победой прокуратуры: Тарский городской суд постановил выплатить потерпевшей сумму в размере 200 тыс. рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
Мария Филимонова
·Происшествия

Прокуратура через суд добилась для нее крупной компенсации.
Прокуратура Тарского района Омской области защитила права женщины, получившей травму на рабочем месте. Установлено, что в январе 2024 года сотрудница магазина, расположенного в Таре, упала со стремянки, когда перемещала коробки. Женщина получила тяжелую травму позвоночника и ушиб грудной клетки.
Работодатель не обеспечил соблюдение требований охраны труда, вследствие чего прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах пострадавшей о взыскании компенсации морального вреда. 
Судебное разбирательство завершилось победой прокуратуры: Тарский городской суд постановил выплатить потерпевшей сумму в размере 200 тыс. рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
Мария Филимонова