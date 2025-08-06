Стресс, проблемы с дыханием, рефлюкс и другие факторы могут мешать спокойному ночному отдыху.

Невролог Стелла Марис Вальенси рассказала о причинах регулярных ночных пробуждений. По ее словам, наиболее распространенной причиной являются сильные стрессы. Когда организм находится в состоянии постоянного напряжения, нарушается гормональный баланс, ответственный за качество сна. Стресс также способствует появлению ночных кошмаров.

. Помимо стресса, существуют и другие факторы, провоцирующие бессонницу и постоянные пробуждения, отметила невролог в беседе с изданием Infobae

Проблемы с мочеполовой системой также затрудняют сон. Частое апноэ во сне, вызванное остановкой дыхания, тоже заставляет проснуться. Еще одной распространенной проблемой является кислотный рефлюкс, который вызывает дискомфорт и нарушает нормальный цикл сна.

Избыточный вес, особенно скопление жира в области живота, повышает риск возникновения заболеваний, связанных с нарушением дыхания во сне. Даже обычная простуда способна нарушить спокойный ночной отдых. К этому списку добавляется жаркая атмосфера спальни, неблагоприятная для здорового сна, и пожилой возраст, при котором происходят изменения в организме, влияющие на качество сна.

Чтобы предотвратить нарушение сна, Вальенси советует придерживаться регулярного графика сна и бодрствования, создать комфортные условия в спальне, снизить вечерний прием пищи, увеличить физическую активность, минимизировать воздействие электроники перед сном и воздерживаться от употребления алкоголя на ночь.