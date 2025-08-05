Даже существующие остановки могут улететь от сильного ветра.

Сегодня, 5 августа, омичи сообщили о недоделках на недавно отремонтированной улице Заозерной. Как рассказали жители Нефтяников, при ремонте улицы были снесены остановки общественного транспорта.

Павильоны должны были установить к 1 августа, и за неделю до конца работ они заняли свое законное место. Однако установили их по частям: каркас остановки и крыша есть, а стен и скамеек нет.

– Стоят лишь металлические остовы без стен. Не восстановили и скамейку. Дети и старики продолжают стоять, – рассказали омичи в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

Также отмечается, что павильоны плохо закреплены. Новые остановки держатся на старых болтах, а в местах, где должны быть новые крепления, ничего нет. Жители опасаются, что такая плохо закрепленная конструкция может улететь при сильных порывах ветра.

Напомним, что работы на участке вела компания «Стройсервис». Контракт в 337 миллионов рублей был рассчитан на два года. Первый этап продлился до 15 сентября 2024 года, а второй с 1 апреля по 1 августа. В 2023 году спуски и подъем на мост со стороны проспекта Королева и отрезок дороги до остановки «Школа № 18» выполнил другой подрядчик – ООО «Сибдор» Лазара Погосяна за 140,6 миллиона рублей.