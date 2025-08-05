Несмотря на солидный возраст, Александр Сороковиков участвовал во всевозможных легкоатлетических соревнованиях.

В Омске набирает обороты резонансная история со смертью 65-летнего бегуна во время Сибирского международного марафона. В минувшую субботу, 2 августа, на втором километре дистанции 10 км потерял сознание опытный спортсмен Александр Сороковиков. Несмотря на все усилия, медикам не удалось его реанимировать. Бегун, допущенный к старту без всяких нареканий со стороны врачей, скончался от сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что Сороковиков пробежал более 30 марафонов серии SIM начиная с 1990 года. «Омск-информ» узнал другие детали о жизни ветерана.

По данным редакции, Александр Сороковиков работал в службе судебных приставов, на пенсию вышел буквально в прошлом году. Выпускник СибГУФКа 1986 года, он состоял в обществе «Динамо», участвовал во всех возможных легкоатлетических соревнованиях. Помимо бега, серьезно занимался лыжными гонками и другими циклическими видами спорта.

– Он всегда был в спорте. Первоначально Сороковиков был боксером, потом стал дополнительно заниматься легкой атлетикой и даже получил звание кандидата в мастера спорта. Активно занимался лыжами, летним биатлоном, легкоатлетическим кроссом и бегал марафоны. Среди сотрудников силовых ведомств он периодически входил в топ-10 лучших, – рассказал «Омск-информу» заместитель председателя омского «Динамо», полковник внутренней службы Александр Лаповенко.

Сороковиков был очень сильным спортсменом. В 2019 году в возрасте 59 лет он преодолел трассу Сибирского международного марафона за 3 часа 22 минуты 48 секунд, оставив далеко позади многих более молодых спортсменов.

– На том марафоне я, 35-летний, догнал его буквально на последней горке, – вспоминает один из участников SIM-2019. – Представляете, какой уровень подготовки был у человека! Через два года мы бегали 20 километров на «Зеленом острове», и Александр буквально улетел от меня на последней «пятерке». И это перешагнув 60-летний рубеж. Невероятно!

В том же 2021 году Сороковиков пробежал Сибирский международный марафон за 3 часа 41 минуту 34 секунд. В 2022 и 2023 годах ветеран преодолевал марафонскую дистанцию за 3 часа 42 минуты. С тех пор Сороковиков не бегал марафоны в Омске.

– За несколько недель до SIM мы виделись на пробежке в парке, – говорит знакомый Александра. – Он сказал, что больше не бегает марафоны из-за запрета врачей. Готовился на «десятку».

Слова нашего собеседника подтверждает профильный ресурс RussiaRunning. В 2024 году ветеран омских марафонов Сороковиков впервые бежал 10-километровую дистанцию в рамках SIM и преодолел ее за 47 минут 57 секунд. В конце мая этого года он участвовал в Весеннем полумарафоне, завершив его со временем 1 час 42 минуты 47 секунд. Спустя месяц, 21 июня, ветеран стартовал на Иркутском международном Слата марафоне и пробежал 10 км за 50 минут 52 секунды.

– Он еще хотел пробежать Парижский полумарафон, но не смог на него зарегистрироваться. Сильно по этому поводу досадовал, – говорит представитель бегового сообщества, знавший скончавшегося ветерана.

Полумарафон в знаменитом селе Париж Челябинской области проводился 1 июня. Три года назад, в 2022-м, Сороковиков пробежал его за 1 час 37 минут 57 секунд. На тот момент омскому спортсмену было 62 года. Александр буквально жил стартами, был постоянно заряжен на борьбу за высокие места в своей возрастной категории. При этом Сороковиков многим запомнился простым, очень душевным человеком.

– Он был очень-очень хорошим человеком. Может, он и правильно делал: не сидел дома на диване и не чахнул. Был всегда в строю, – вспоминает заместитель председателя омского «Динамо», полковник внутренней службы Александр Лаповенко.

Прощание с Александром Сороковиковым состоится 7 августа с 11 до 12 часов в Доме траурных обрядов по адресу: улица 10 лет Октября, 208в. Редакция «Омск-информа» приносит искренние соболезнования его семье, близким и друзьям.