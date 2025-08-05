Омск-Информ
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·Происшествия

Это произошло ночью в котельной.
В минувшую субботу, 2 августа, на одном из предприятий Омска произошел несчастный случай. Один из работников получил ожоги, несовместимые с жизнью. Как сообщает следственный комитет, это произошло ночью во время обхода котельного оборудования одного из цехов.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Они выясняют обстоятельства и причины произошедшего, устанавливают виновных.
Отметим, что в тот же день в Омске произошел еще один несчастный случай. Во время марафона потерял сознание и умер один из бегунов. У него случился сердечный приступ.
Андрей Андреев
·Происшествия

Это произошло ночью в котельной.
В минувшую субботу, 2 августа, на одном из предприятий Омска произошел несчастный случай. Один из работников получил ожоги, несовместимые с жизнью. Как сообщает следственный комитет, это произошло ночью во время обхода котельного оборудования одного из цехов.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Они выясняют обстоятельства и причины произошедшего, устанавливают виновных.
Отметим, что в тот же день в Омске произошел еще один несчастный случай. Во время марафона потерял сознание и умер один из бегунов. У него случился сердечный приступ.
Андрей Андреев