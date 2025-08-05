Ситуация с форвардом прояснится уже через две недели.
Выяснились некоторые подробности возможного возвращения форварда Майкла Маклауда в омский «Авангард».
Генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин уточнил, что ситуация прояснится уже через две недели.
– У Маклауда в ближайшие две недели прояснится его статус в НХЛ. Будет ли ему разрешено вести переговоры с командами НХЛ, или нет. И от этого будет зависеть его судьба. В Северной Америке, соответственно, если ему откажут в продолжении карьеры в НХЛ или по какой-либо причине, например, команды НХЛ не захотят нести какие-то репутационные риски и потери и не станут подписывать с ним контракт, тогда он возвращается в «Авангард». Мы других вариантов не рассматриваем. По его обменам, фразам и так далее и тому подобное, не обсуждается вопрос, мы его ждем в КХЛ только в «Авангарде», – отметил Сопин в разговоре с автором «Чемпионата» Львом Лукиным.
Несмотря на столь долгое ожидание и скорое начало сезона, главный тренер команды Ги Буше не теряет надежды на возвращение форварда и хочет видеть его в составе как можно скорее.
– Буше хочет вообще видеть его сейчас с первых дней. Но, к сожалению, ситуация сложилась так, как она сложилась. Я думаю, что две недели – это не критическая дата. Мы можем подождать. При условии, что он вернется к нам, – добавил Сопин.
Напомним, что ранее канадский суд оправдал пятерых бывших игроков молодежной хоккейной сборной, в том числе форварда «ястребов» Майкла Маклауда, сняв с них обвинения в деле о сексуальном насилии. Однако НХЛ решила предварительно провести собственное расследование обстоятельств дела, прежде чем допустить спортсменов до матчей.