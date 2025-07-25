Пять бывших игроков молодежной сборной получили оправдательный приговор в суде.
Вчера стало известно, что пятерых бывших игроков молодежной сборной по хоккею, обвинявшихся в сексуальном насилии в 2018 году, были оправданы судом. Национальная хоккейная лига решила предварительно провести собственное расследование обстоятельств дела, прежде чем допустить спортсменов до матчей, сообщает журналист Энди Стриклэнд в соцсетях.
Отмечается, что экс-игроки «Колорадо Эвеланш» Кэл Фут и «Филадельфии Флайерз» Картер Харт остаются свободными агентами, Диллон Дюбе выступает за минское «Динамо» КХЛ, а Майкл Маклауд играет за омский «Авангард». Еще один фигурант дела, бывший нападающий «Оттава Сенаторз» Алекс Форментон, заявил, что завершил спортивную карьеру и занят работой на стройке.
До завершения внутреннего расследования НХЛ не позволит указанным хоккеистам возвращаться на лед в матчах регулярных турниров. Игроков могут восстановить в правах к началу сезона‑2025/2026.
Ранее сообщалось, что строить планы о скором возвращении Маклауда в «Авангард» преждевременно.