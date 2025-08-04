Омск-Информ
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·Общество

Температура будет ниже средних многолетних значений.
По данным Обь-Иртышского УГМС, прохладная погода продержится в Омской области до конца рабочей недели. На нее влияет холодный арктический антициклон.
Температура воздуха будет на 2–5 градусов ниже средних многолетних значений. Во вторник, 5 августа, днем она составит +16…+21 градус; 6–8 августа будет +17…+22 градуса.
– Активные фронтальные разделы временами вызовут дожди разной интенсивности с грозами. В ночные и утренние часы местами ожидаются туманы с ухудшением видимости менее 500 метров, – сообщили синоптики.
По данным Gismeteo, в Омске до пятницы температура не поднимется выше +17 градусов. Однако уже в субботу начнется потепление (+21 градус), а в воскресенье ожидается до +24 градуса.
Андрей Андреев
·Общество

Температура будет ниже средних многолетних значений.
По данным Обь-Иртышского УГМС, прохладная погода продержится в Омской области до конца рабочей недели. На нее влияет холодный арктический антициклон.
Температура воздуха будет на 2–5 градусов ниже средних многолетних значений. Во вторник, 5 августа, днем она составит +16…+21 градус; 6–8 августа будет +17…+22 градуса.
– Активные фронтальные разделы временами вызовут дожди разной интенсивности с грозами. В ночные и утренние часы местами ожидаются туманы с ухудшением видимости менее 500 метров, – сообщили синоптики.
По данным Gismeteo, в Омске до пятницы температура не поднимется выше +17 градусов. Однако уже в субботу начнется потепление (+21 градус), а в воскресенье ожидается до +24 градуса.
Андрей Андреев