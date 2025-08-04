Ездить по таким дорогам страшно.

Омичи рассказали о провалах на улице Фабричной в Старом Кировске. По словам омичей, в прошлом году в асфальте образовалось два провала. Спустя год на улице проводили ремонтные работы, вследствие которых дорога была перекопана. Ямы обещали устранить, однако дыры мешают омичам до сих пор.

– В прошлом году в двух местах обвалилась дорога по ул.Фабричной, долго ждали, когда все сделают. Потом обещали через год сделать дорогу, так как всю улицу перерыли. По сей день ничего не сделали, даже грейдер пытались вызвать через администрацию – ничего, – рассказали омичи в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

Жители Фабричной отметили, что ездить по таким дорогам на легковой машине уже трудно и страшно.

Ранее сообщалось, что нормам и стандартам соответствует меньше половины дорог Омской области.