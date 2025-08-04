Омск расположился ниже середины рейтинга.

В Омске половина дорог не соответствует стандартам. Об этом свидетельствует рейтинг российских регионов, подготовленный «РИА Новости».

Лидером ожидаемо оказалась столица: как следует из рейтинга, в Москве 100 % дорог соответствуют нормам. Далее за столицей расположились ХМАО с результатом 89,4 % и Челябинская область, где нормам соответствуют 84,2 % дорог.

Омск находится ниже середины списка, заняв 59-ю строчку рейтинга из 85 возможных. Эксперты отмечают, что доля автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в Омской области составляет 45,7 %. Плотность дорог с твердым покрытием составляет 100,9 км на 1000 квадратных километров территории региона.

Замыкают список Волгоградская (33,9 %), Кировская (22,9 %) и Архангельская области (16,9 %).

Примечательно, что в прошлом году Омская область также занимала 59 место, однако процент хороших дорог был другим. В 2024 году в регионе насчитали 45,1 % дорог, соотвтетствующих нормам. Плотность дорог также увеличилась: по данным от 2024 года их насчитывалось 100,2 км на 1000 квадратных километров.

Ранее сообщалось, что в Омске начала разваливаться новая дорога.