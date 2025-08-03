Омск-Информ
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Фотографии асфальта горожане опубликовали в соцсетях.
Жители Омска пожаловались в соцсетях на некачественный ремонт проезжей части улицы 4-я Линия в Центральном округе. По словам горожан, там положили новый асфальт, но он уже начал разрушаться.
– Посмотреть бы смету, сколько списано денег, – отмечает автор поста в паблике «Беспредел Омск» во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что омские чиновники решили потратить почти 3 млн на оценку и инвентаризацию дорог. В списке больше трехсот улиц.
1376Андрей Андреев
·Авто

Фотографии асфальта горожане опубликовали в соцсетях.
Жители Омска пожаловались в соцсетях на некачественный ремонт проезжей части улицы 4-я Линия в Центральном округе. По словам горожан, там положили новый асфальт, но он уже начал разрушаться.
– Посмотреть бы смету, сколько списано денег, – отмечает автор поста в паблике «Беспредел Омск» во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что омские чиновники решили потратить почти 3 млн на оценку и инвентаризацию дорог. В списке больше трехсот улиц.
1376Андрей Андреев