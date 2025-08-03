Сейчас власти ищут того, кто выполнит эту работу.

В минувшую пятницу, 1 августа, мэрия Омска объявила торги на оценку технического состояния, техническую инвентаризацию и паспортизацию дорог города. На это из бюджета выделили более 2,8 млн рублей. Заявки принимаются до 11 августа. Подрядчика чиновники планируют выбрать 13 августа.

В перечне на оценку состояния в 2025 году 340 омских дорог, в том числе развязка и подходы Ленинградского моста, Масленникова, Думская, Красный Путь, проспекты Комарова и Менделеева. Их общая протяженность превышает 572 км. В некоторых случаях оценка состояния включает определение прочности дорожной одежды и допустимой нагрузки на ось.

Инвентаризацию проведут всего на 22 дорогах протяженностью 59 км. В списке улицы Олега Кошевого, Транссибирская, Перелета, Воровского, Блюхера, Комбинатская, Заозерная, Герцена, Маршала Жукова, Красный Пахарь, Короленко, 5-я и 7-я Северные, 1-я, 2-я и 4-я Поселковые, дороги к поселкам Птицефабрика, Большие Поля (две дороги), селу Морозовка, деревне Ракитинке и кирпичному заводу № 5.