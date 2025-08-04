Омск-Информ
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·Происшествия

Кто ее устроил, неизвестно. Очистить землю от химии обязали чиновников.
Природоохранная прокуратура выявила незаконную свалку в границах Бабежского сельского поселения Шербакульского района Омской области. На 34 кв. м плодородного слоя почвы кто-то рассыпал вещества красно-фиолетового цвета.
– По результатам произведенных отборов установлено, что данные отходы относятся к 1-му классу опасности для окружающей среды, а в почве выявлено превышение предельно допустимой концентрации ртути, – сообщает прокуратура.
Ведомство обратилось в суд, чтобы обязать администрацию района провести рекультивацию земель. Суд это требование удовлетворил. На рекультивацию чиновникам дали 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу.
Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.
Андрей Андреев
·Происшествия

Кто ее устроил, неизвестно. Очистить землю от химии обязали чиновников.
Природоохранная прокуратура выявила незаконную свалку в границах Бабежского сельского поселения Шербакульского района Омской области. На 34 кв. м плодородного слоя почвы кто-то рассыпал вещества красно-фиолетового цвета.
– По результатам произведенных отборов установлено, что данные отходы относятся к 1-му классу опасности для окружающей среды, а в почве выявлено превышение предельно допустимой концентрации ртути, – сообщает прокуратура.
Ведомство обратилось в суд, чтобы обязать администрацию района провести рекультивацию земель. Суд это требование удовлетворил. На рекультивацию чиновникам дали 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу.
Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.
Андрей Андреев