Последний раз ее видели в банном комплексе.

Сегодня, 4 августа, омская полиция сообщила о розыске Гульмиры Сабировой. Правоохранители сообщили, что вечером 28 июля 48-летняя омичка вышла из банного комплекса на улице Менжинского. В бане она отдыхала с друзьями, но до дома так и не дошла.

За помощью в поисках родственники Сабировой обратились в полицию.

Приметы пропавшей: на вид 45 лет, рост 165 см, темные волосы, карие глаза.

Была одета в серое платье и сандалии черного цвета.

Особая примета – пирсинг в носу. На правой руке – серебряный браслет и серебряное кольцо на безымянном пальце.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-20-72, 8-908-792-80-33.