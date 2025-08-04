Жалоба поступила на «Пятерочку», «Перекресток», «Магнит» и «Дикси».

Федеральная антимонопольная служба начала проверку после обращения Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, которая пожаловалась на рост цен на пакеты в крупных торговых сетях.

В письме упомянуты «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит» и «Дикси», работающие в том числе в Омской области. Авторы документа заявили о возможном ценовом сговоре.

По данным ассоциации, за последний год стоимость полиэтиленовых пакетов в этих магазинах выросла на 25 %. В ФАС подтвердили получение обращения и подчеркнули, что при выявлении признаков сговора будут приняты соответствующие меры.