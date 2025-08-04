Выплаты по налогу на имущество увеличились на 32 % за год.

Сегодня, 4 августа, представители регионального УФНС сообщили, что в 2024 году плательщиками налога на имущество физических лиц на территории Омской области числятся около 740 тысяч граждан. В данную категорию включены и объекты торгово-офисного назначения, попадающие под определение, установленное пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ.

Налог был рассчитан в отношении 622 тысяч объектов недвижимости, в том числе объектов торгово-офисного назначения, и составил 973 миллиона рублей, что на 32 % превышает показатель за 2023 год.

Рост налоговых начислений обусловлен введением новой методики государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 22 сентября 2023 года № 159-п, а также увеличением числа облагаемых налогом объектов.

Суммарная величина налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц за указанный период составила 361 миллион рублей. Льготами воспользовались 318 тысяч пенсионеров, 55 тысяч предпенсионеров, 18 тысяч инвалидов, 34 тысячи многодетных семей и 11 тысяч ветеранов боевых действий.

Применение льгот осуществляется автоматически на основании сведений, поступающих в налоговые органы от Социального фонда России, Росреестра и региональных органов социальной защиты населения, касающихся вышеуказанных категорий граждан.