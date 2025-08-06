В Омске завершились праздничные мероприятия, оставив яркие впечатления.

В 2025 году появилась новая традиция. Впервые жители региона отметили единый праздник – День Омской области и День города Омска. Одной из самых ярких площадок стала набережная у «Омской крепости», где каждый смог найти развлечение по душе.

Бренд Группы «ПРОДО» «Омский Бекон» приготовил для горожан и гостей молодежной столицы настоящее захватывающее погружение в атмосферу мегаполиса – фестиваль «В ритме города «О!».

Для ценителей мясной кухни омские шеф-повара провели мастер-классы по приготовлению блюд в стиле стритфуд. Фирменные хот-доги, бургеры, сочное мясо в лаваше не оставили омичей равнодушными.

Также на празднике были игры и развлечения. Их сопровождали треки известных диджеев и кавер-групп. Организаторы разделили гейм-зоны таким образом, чтобы каждый смог прочувствовать на себе разные ритмы города от замедленного до молниеносного и решительного. Все участники интерактивов получили в подарок фирменный мерч от «Омского Бекона» и наборы продукции.

Бренд «Омский Бекон» активно поддерживает различные городские инициативы и ежегодно становится частью торжеств, посвященных основанию Омска. Омичи считают, что такие праздники проходят душевно и с настоящим сибирским размахом. Фестиваль «В ритме города О!» исключением не стал.

– Каждый наш продукт – это труд полутора тысяч человек, которые вкладывают душу в дело, ставшее гордостью всей Сибири! Сегодня мы дарим вам этот праздник, вложив в него всю нашу любовь к городу. Пусть каждый из вас чувствует: Омск – это мы, это наше общее дело! – сказал директор мясокомбината «Омский Бекон» Денис Налепов.

Кульминацией праздника стало выступление звездных хедлайнеров – авторов хитов «Ресницы» и «Кустурица» группы «Братья Грим» и финалистов проекта «Фабрика звезд-7» группы «Инь-Ян».

– Желаем омичам в первую очередь гордости за свой город, чтобы отсюда никогда не хотелось уезжать, – отметили музыканты группы «Инь-Ян». – Здесь масса причин вообще оставаться, трудиться, добиваться успехов. Мы желаем, чтобы город и дальше развивался.

– Омичам желаем, чтобы в окнах их домов всегда горел свет любви и чтобы все пренепременно сбывалось! – сказал лидер группы «Братья Грим» Константин Бурдаев. – Классный фестиваль сделали организаторы, спасибо им! Такие мероприятия сегодня очень нужны.

Музыканты поздравили омичей с Днем города и области и исполнили на сцене свои хиты.

АО «Омский Бекон», ИНН 5515000025. Реклама