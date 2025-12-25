Как накрыть новогодний стол без лишних хлопот: советы от «Омского бекона»

Удивить гостей щедрым и вкусным праздничным столом омичам помогают фирменные магазины «Омский бекон» – сеть предлагает свежее мясо и готовые деликатесы для новогоднего угощения.

Фото: Омский Бекон

Ёлка украшена, список гостей составлен, подарки приготовлены, осталось подумать, чем бы удивить близких, накрывая праздничный стол.

Фото: Дода Екатерина

Совет прост – нужно обязательно заглянуть в один из магазинов фирменной сети «Омский бекон». Для удобства покупателей они расположены практически в каждом районе города. Первый магазин бренда гостеприимно распахнул свои двери еще в октябре 2023 года. Богатство выбора свежей мясной продукции с собственных ферм, копченых и запеченных деликатесов сразу же оценили покупатели. Не оставила равнодушными омичей и узнаваемая цветовая гамма, отлично вписавшаяся в ритм и стиль большого города.

Всего за 2 года фирменная сеть выросла до 20 магазинов. Еще 2 магазина появятся совсем скоро – такой новогодний подарок приготовил «Омский бекон» всем жителям и гостям сибирской столицы. Организовать незабываемый праздник становится еще проще и доступнее.

Так чем же удивить гостей и что подать к новогоднему столу? В качестве основного блюда и закусок все хозяйки чаще всего выбирают мясо.

Фото: Омский Бекон

«Омский бекон» предлагает своему покупателю выбор свежего мяса, выращенного на собственных фермах, расположенных в Омской области. Высокие гарантии стабильного качества обеспечиваются за счет контроля всех этапов производственного цикла.

В фирменных магазинах «Омского бекона» помимо широкого выбора свежего мяса представлены уже готовые изысканные деликатесы: сырокопченый балык, запеченная буженина, мраморная свинина, рулет из языка, сырокопченая вырезка в специях и сальтисон. Просто перечисление этих блюд уже вызывает аппетит и желание скорее попробовать. Мясную тарелку для праздничного вида можно дополнить зеленью, лимоном, оливками или томатами черри.

Каждую пятницу и субботу осуществляется поставка и горячих деликатесов – практически сразу из печи. Свежая грудинка, домашний рулет и каралька – эти ароматные блюда доставляют напрямую с производства в специальных термобоксах. Покупатели могут продегустировать любой из этих деликатесов и понравившимся уже удивлять своих гостей. Копчености горячего копчения отличаются более насыщенным вкусом и ароматом, их обычно подают как самостоятельное блюдо или используют в различных рецептах. Настоящий подарок хозяйкам – отменный вкус и никаких хлопот!

Но и это еще не все: в фирменных магазинах «Омского бекона» на выбор целая палитра вкусов различных колбас и ветчин – они прекрасно подойдут для приготовления любимого новогоднего салата оливье, изящных канапе или пикантных рулетиков с начинкой.

Фото: Омский Бекон

У каждого магазина за этот небольшой период уже появились и постоянные покупатели, которые берут продукцию как на каждый день, так и на особые торжества в кругу близких и друзей. И подготовка к этому главному празднику года не станет исключением. Каждая хозяйка старается подготовить все заранее, чтобы во время празднования не было суеты, а гости могли насладиться вкусным и красивым столом.

Фото: Омский Бекон

– В преддверии Нового года всех горожан мы с удовольствием приглашаем в гости, – отметил руководитель проекта развития фирменной розничной сети Захожий Александр. – Пробуйте наши новинки, выбирайте полюбившиеся хиты. Новогодний стол – это не только гастрономическое наслаждение, но и возможность выразить свою любовь и тепло близким, поделиться хорошим настроением и загадать самые заветные желания. Пусть в ваших семьях царит атмосфера праздника и вкуса!