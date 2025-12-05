«Черный кабан» – источник деликатесных впечатлений в мире привычного!

Мясные деликатесы «Черный кабан» теперь и в Сибири. Линейка включает деликатесные колбасы и стейки из свинины Duroc, отличающиеся выразительным вкусом и сочностью.

Ассортимент бренда «Черный кабан», покоривший сердца двух столиц и уверенно показывающий ежегодный рост продаж, стал доступен благодаря «Омскому Бекону». Команда одного из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий региона выпустила линейку мясных деликатесов, способных подчеркнуть брутальность и свободный дух сибиряков. Уникальный смелый вкус деликатесов бренда «Черный кабан» поможет встряхнуть вкусовые рецепторы и станет тем самым поворотом, который будет поддерживать внутренний запал и интерес к жизни.

Это настоящая мужская еда: для брутального бутерброда, охотничьего перекуса на привале или мощного сэндвича после тяжелого дня. Много мяса и ничего лишнего. Классика, которая не нуждается в оправданиях.

Каждый деликатес в этой коллекции – это не просто продукт, а настоящая гастрономическая история. Колбасы и деликатесы из 100 % натурального отборного мяса. Особая технология приготовления гарантирует яркий мясной вкус и аромат запекания. Особенность деликатесов в их аппетитной золотисто-коричневой корочке – на завершающей стадии копчения сочное мясо покрывается карамельным сиропом.

Следуя трендам рынка и стараясь опередить желания гурманов, «Черный кабан» представляет сибирякам 4 новых стейка.

В производстве используется исключительно нежное мясо свинины породы Duroc, которое завоевывает признание шеф-поваров и гурманов по всему земному шару. Ее золотой стандарт – высочайшая мраморность. Чтобы получить нежную текстуру и гармоничный насыщенный вкус, важное внимание отдается обеспечению оптимального по энергетической и питательной ценности составу кормов. В итоге получается идеальное мясо для жарки, стейки из него получаются необыкновенно вкусными, тающими во рту. Наличие жировых прожилок значительно улучшает вкусовые характеристики мяса, делая его особенно сочным, даже после остывания.

Стейки уложены на черной подложке, которая подчеркивает структурность и насыщенный цвет мяса, позволяет видеть продукт целиком, вызывая желание быстрее пожарить его на углях на природе или в духовке дома.

«Чак-ролл» – нежнейший стейк из свиной шейной части, а «Топ-блейд» – стейк из свиной лопаточной части, с оптимальным соотношением мяса и жировой составляющей для идеальной сочности, способны утолить голод мужского характера.

Для тех, кому хочется побыстрее ощутить деликатесные впечатления в мире привычного и кто не привык долго ждать, представлены стейки с говорящими за себя названиями: «Вожак» и «Бунтарь».

«Черный кабан» – это не просто еда. Это смелый вкус, который не спутаешь с подделкой. Он встряхнет вкусовые рецепторы и будет поддерживать твой внутренний запал и интерес к жизни.

