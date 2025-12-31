«В Сибири по любви» – именно так «Омский Бекон» выражает свои чувства к родному краю

Локация отлично вписалась в концепцию фестиваля и привлекла большое количество посетителей.

«Омский Бекон» уже не первый год становится частью зимней праздничной атмосферы в родном городе.

В эти выходные в Омске стартовал главный новогодний фестиваль «Зимний Любинский», который дарит горожанам незабываемые впечатления и настоящий праздник. Проект стал первым крупным событием, которое город встречает в новом статусе «Культурная столица России – 2026», поэтому зимние гулянья проходят с особым размахом! Так, фестиваль развернулся сразу на двух улицах – Музейной и Ленина. Последнюю, к слову, перекроют для автомобильного движения на все новогодние каникулы, и проезжая часть станет пешеходной.

Атмосфера «Зимнего Любинского» очаровывает! Волшебства добавляют нарядные елочки, тематические фотозоны, ледовые фигуры и мерцающие огоньки. Праздничное открытие объединило сотни горожан: они активно подпевали знакомые с детства мелодии, танцевали со сказочными героями и, конечно же, устраивали яркие фотосессии!

Одной из самых популярных фотозон стали варежки и шарф от «Омского Бекона». А все потому, что локация отлично вписалась в концепцию фестиваля. В этом году главной темой культурного события стали «Омские узоры». Они и украшают гигантские зимние аксессуары. А еще надпись – «В Сибири по любви». Устоять невозможно, хочется сделать как можно больше оригинальных снимков!

Еще один яркий арт-объект от «Омского Бекона» расположен возле музея Врубеля. Настоящее произведение создали мастера ледовых скульптур – сверкающие резные окна, которые сразу привлекают к себе внимание маленьких омичей, приглашая в зимнюю сказку.

Сибирский мясной бренд точно знает: настоящее волшебство рождается из искренних чувств, и именно поэтому запускает особенный фотоконкурс! Каждый может создать свою неповторимую историю с помощью фотозоны от «Омского Бекона». Увидеть ее очень легко, она находится напротив улицы Музейной, 3. И пусть снимки станут отражением самых теплых признаний городу, близким и Сибири!

Как стать частью новогодней истории?

Подпишитесь на группу «Омского Бекона» в социальной сети «ВКонтакте».

Создайте яркое фото на фоне арт-объекта. И пусть ваша улыбка сияет ярче новогодних огней!

Опубликуйте снимок на своей страничке и добавьте хэштеги # всибириполюбвии#омскийбекон.

всибириполюбвии#омскийбекон. Не забудьте убедиться, что ваш профиль открыт.

Участвуйте и выигрывайте! Каждые две недели в течение полутора месяцев «Омский Бекон» будет радовать участников конкурса подарками!

* Подробности и период проведения акции вы можете узнать в социальной сети «ВКонтакте».

Пусть праздник станет по-настоящему теплым, незабываемым и, конечно же, вкусным вместе с «Омским Беконом»! Загадывайте желания, участвуйте в фотоконкурсе и делитесь своими снимками с близкими, приглашая в сказочную Сибирь.