Без воды останутся как многоэтажки, так и частные дома.
С понедельника Омский водоканал снова запланировал ремонт сетей. В связи с этим некоторым горожанам отключат холодную воду.
Отключения 4 августа с 10:00 до 23:00:
- Нефтезаводская, 53, 51, 51а;
- Губкина, 2, 1, 1а, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 5/2, 7, 7/3;
- 1-я Заводская, 41, 39, 39а, 39б, 39д;
- а также ТЭЦ-3.
Отключения 5 августа с 10:00 до 20:00:
- 2-я Трамвайная, 39, 41, 26, 27, 28, 12;
- 4-я Марьяновская, 1, 2, 4, 4а, 6;
- 5-я Марьяновская, 1, 4/2, 4б, 4а, 46, 46/6, 46/5, 46/7;
- 1-й Красной Звезды, 51;
- 19-го Марьяновская, 40а, 41, 41а, 42;
- 1-го Мая, 102;
- Войкова, 2 и 2/1 (административные здания);
- частные дома в районе улиц Войкова, 18-я Марьяновская, 4-я Марьяновская, 2-я Трамвайная.
Машину с питьевой водой с 10:00 до 15:00 установят около дома № 27 на улице 2-й Трамвайной. С 15:00 до 20:00 она будет находиться около дома № 46 на 5-й Марьяновской.
6 августа с 4:00 до 23:00 воды не будет в поселках Лузино и Северном, в деревне Петровке, а также СНТ «Движенец» и «Ветеран». Без воды также останутся завод «Омский Бекон», психоневрологический диспансер и кировский детский дом-интернат.