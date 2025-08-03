Без воды останутся как многоэтажки, так и частные дома.

С понедельника Омский водоканал снова запланировал ремонт сетей. В связи с этим некоторым горожанам отключат холодную воду.

Отключения 4 августа с 10:00 до 23:00:

Нефтезаводская, 53, 51, 51а;

Губкина, 2, 1, 1а, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 5/2, 7, 7/3;

1-я Заводская, 41, 39, 39а, 39б, 39д;

а также ТЭЦ-3.

Отключения 5 августа с 10:00 до 20:00:

2-я Трамвайная, 39, 41, 26, 27, 28, 12;

4-я Марьяновская, 1, 2, 4, 4а, 6;

5-я Марьяновская, 1, 4/2, 4б, 4а, 46, 46/6, 46/5, 46/7;

1-й Красной Звезды, 51;

19-го Марьяновская, 40а, 41, 41а, 42;

1-го Мая, 102;

Войкова, 2 и 2/1 (административные здания);

частные дома в районе улиц Войкова, 18-я Марьяновская, 4-я Марьяновская, 2-я Трамвайная.

Машину с питьевой водой с 10:00 до 15:00 установят около дома № 27 на улице 2-й Трамвайной. С 15:00 до 20:00 она будет находиться около дома № 46 на 5-й Марьяновской.

6 августа с 4:00 до 23:00 воды не будет в поселках Лузино и Северном, в деревне Петровке, а также СНТ «Движенец» и «Ветеран». Без воды также останутся завод «Омский Бекон», психоневрологический диспансер и кировский детский дом-интернат.