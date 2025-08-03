Омск-Информ
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·Общество

Надпись с входной группы продублировали на территории.
В минувшую пятницу, 1 августа, на «Зеленом острове» в Омске установили новую фотозону. Она представляет собой надпись «ПАРК», почти такую же, как при входе со стороны остановки «Городок водников». Фотозона располагается около граффити-спота.
– В ближайшее время фотозона будет подсвечиваться, – сообщает пресс-служба городской территории зоны отдыха «Зеленый остров».
Напомним, концессионером парка является «Омск сайдинг инвест». В прошлом году компания получила право 25 лет зарабатывать на «Зеленом острове», например, сдавая территорию в аренду предпринимателям под кафе. Взамен концессионер обязался благоустраивать территорию и обновил входную группу.
Андрей Андреев
·Общество

Надпись с входной группы продублировали на территории.
В минувшую пятницу, 1 августа, на «Зеленом острове» в Омске установили новую фотозону. Она представляет собой надпись «ПАРК», почти такую же, как при входе со стороны остановки «Городок водников». Фотозона располагается около граффити-спота.
– В ближайшее время фотозона будет подсвечиваться, – сообщает пресс-служба городской территории зоны отдыха «Зеленый остров».
Напомним, концессионером парка является «Омск сайдинг инвест». В прошлом году компания получила право 25 лет зарабатывать на «Зеленом острове», например, сдавая территорию в аренду предпринимателям под кафе. Взамен концессионер обязался благоустраивать территорию и обновил входную группу.
Андрей Андреев