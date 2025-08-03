Завтра дневная температура не поднимется выше +14.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 3 августа, в Омской области началось похолодание. Днем в регионе будет всего +15...+20 градусов.

– В воскресенье 3 августа, циклон, двигаясь на восток, уступит место холодному арктическому антициклону, – объяснили похолодание синоптики.

В понедельник, 4 августа, в Омской области будет всего +14…+19. Однако дождей не ожидается и порывы ветра будут слабее 12 м/с.

По прогнозу Gismeteo, в Омске сегодня будет до +17 градусов. Завтра температура составит всего +9...+14 градусов. Возможны небольшие дожди.