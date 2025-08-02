Самолет не отстраняли от полетов.

У самолета авиакомпании «Ямал», следовавшего рейсом из Салехарда в Омск, обнаружили дефект. Согласно информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, во время стандартного технического осмотра была выявлена деформация защитной сетки в багажном отделении.

Самолет беспрепятственно сел в Омске 26 июля. Борт не отстраняли от полетов, значит неисправность быстро починили. В результате случившегося пострадавших нет.

Напомним, что за два дня до обнаружения этой поломки в на Дальнем Востоке разбился пассаржирский самолет.