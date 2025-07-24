По предварительным данным, все 43 пассажира и 6 членов экипажа погибли.

Сегодня утром, 24 июля, самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший маршрутом Хабаровск – Благовещенск – Тында, потерпел крушение недалеко от Тынды. Экипаж прервал связь с диспетчерами на подлете к аэродрому и ушел на повторный круг посадки.

Примерно в 9:40 по московскому времени спасатели обнаружили обломки самолета на склоне горы в 16 километрах от Тынды. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шестеро членов экипажа. По предварительной информации, выживших нет.

Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой совместно с Тындинской транспортной прокуратурой организована проверка. Начато уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.