Омский клуб грамотно усилил третье-четвертое звено команды.

Экс-хоккеист, коментатор и эксперт Артем Батрак прокомментировал недавнее подписание «Авангардом» Михаила Котляревского. Батрак отметил хорошую селекционную работу омского клуба.

По словам эксперта, «Авангард» усиливается не только «забивными» игроками с дорогими контрактами, но и теми, кто может успешно забрасывать шайбы из третьего-четвертого звена. 28-летний нападающий из «Северстали» как раз из таких и при успешном сезоне может «раскрыться».

– При хорошем сезоне он может получить намного больше. Поэтому это чуть ли не идеальный лот для «Авангарда». На самом деле многие будут недооценивать его, потому что будут говорить про легионеров, про игроков, которые много зарабатывают, а Котляревский – в полном порядке, как я говорил, – рассказал Батрак «РБ Спорт».

Напомним, что Котляревского подписали в конце прошлого месяца на три сезона. В сезоне-2024/2025 Котляревский отыграл за «Трактор» и «Северсталь» 71 матч и набрал в сумме 35 (20+15) очков. Его показатель полезности составил «+4».

За перспективного нападающего череповецкий клуб получил денежную компенсацию. Также в рамках сделки «Авангард» получил спортивные права на нападающего Дениса Почивалова.