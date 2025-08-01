На момент инцидента ребенку не было и года.

СУ СК России по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы села Юрьево. Девушка обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений собственному 11-месячному сыну (пункт «б» части 2 статьи 111 УК РФ).

Как выяснили следователи, днем 12 января этого года обвиняемая с непогашенной судимостью за кражу и находящаяся под административным надзором, не менее трех раз пнула ребенка. Врачи диагностировали у малыша переломы ребер и другие повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. Поводом для агрессии стало то, что ребенок открыл печь и испачкался сажей.

Местной полиции объявлено представление в связи с недостаточным «присмотром» за неблагополучной семьей. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теперь уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Кормиловский районный суд для дальнейшего рассмотрения.