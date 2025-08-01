Студенты Омского политеха проходят практику под руководством опытных наставников.

Студенты третьего курса ОмГТУ приступили к производственной практике на ключевых установках Омского НПЗ. В течение двух месяцев 20 учащихся будут знакомиться с производством предприятия, изучать промышленную безопасность и передовые природоохранные технологии. Все это – под руководством опытных наставников.

– Задача профориентационной программы заключается не только в обучении, но и в помощи в осознанном выборе профессии, в мотивации учащихся получать образование для поступления на конкретное место работы, – сказала министр образования Омской области Ольга Степанова. – Самое технологичное предприятие отрасли совместно с ведущим техническим вузом региона дают возможность выпускникам омских школ получить востребованную и высокооплачиваемую профессию с гарантией трудоустройства в родном городе.

Перед практикой студенты базовой кафедры приняли участие в турнире «PROнефть». Они решали производственные задачи, находили правильные решения в сжатые сроки и учились взаимодействию с потенциальными коллегами.

– Каждый год стажировку на нашем предприятии проходят более сотни студентов омских вузов и колледжей, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – На первых этапах практикантов, а также молодых сотрудников поддерживают и направляют более опытные коллеги. Наставничество на предприятии – обязательная часть процесса адаптации. Студенты знакомятся с коллективом, с культурой и ценностями компании, изучают тонкости специальности и формируют свой дальнейший карьерный маршрут на нашем предприятии.

Отметим, что производственная практика и турнир являются частью профориентационной программы предприятия. Проект по подготовке кадров не имеет аналогов в стране.