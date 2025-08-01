Омск-Информ
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·Происшествия

Причину происшествия сейчас выясняют пожарные.
Вчера, 31 июля, около 18:11 в многоэтажке на Красном Пути произошел пожар. Как сообщили в МЧС, горела квартира на 8-м этаже 15-этажного дома. Судя по видеозаписи, это произошло в микрорайоне Серебряный Берег.
На борьбу с огнем выезжали 27 сотрудников МЧС на 9 пожарных машинах. Спасатели эвакуировали 5 человек, в том числе 2 детей. Еще 37 человек эвакуировались самостоятельно.
Открытое горение ликвидировали в 19:11. Площадь пожара составила 12 кв. м.
Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают его причину.
1312Андрей Андреев
·Происшествия

Причину происшествия сейчас выясняют пожарные.
Вчера, 31 июля, около 18:11 в многоэтажке на Красном Пути произошел пожар. Как сообщили в МЧС, горела квартира на 8-м этаже 15-этажного дома. Судя по видеозаписи, это произошло в микрорайоне Серебряный Берег.
На борьбу с огнем выезжали 27 сотрудников МЧС на 9 пожарных машинах. Спасатели эвакуировали 5 человек, в том числе 2 детей. Еще 37 человек эвакуировались самостоятельно.
Открытое горение ликвидировали в 19:11. Площадь пожара составила 12 кв. м.
Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают его причину.
1312Андрей Андреев