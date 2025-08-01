Омск-Информ
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·Спорт

Чистяков назвал Буше «этим англичанином».

Защитник «Авангарда» Семен Чистяков высказался об уходе из команды Владимира Ткачева и Рида Буше. Ткачев продолжит карьеру в «Металлурге», а Буше – в «Автомобилисте». 

– Это жизнь, это хоккей. Нормально. С этим англичанином (имеет в виду американца Буше. – Прим. ред.) мы уже попрощались, проводили в «Автомобилист». Рид нам все сказал сразу после окончания плей‑офф. А с Володей (Ткачевым) недавно созвонились, – рассказал защитник «Матч ТВ».

Напомним, что контракт с Чистяковым «Авангард» заключил до конца сезона-2026/2027. В прошлом сезоне защиник стал лучшим игроком КХЛ прошедшего сезона и взял титул самого меткого защитника лиги. 

Олег Кипорук
·Спорт

Чистяков назвал Буше «этим англичанином».

Защитник «Авангарда» Семен Чистяков высказался об уходе из команды Владимира Ткачева и Рида Буше. Ткачев продолжит карьеру в «Металлурге», а Буше – в «Автомобилисте». 

– Это жизнь, это хоккей. Нормально. С этим англичанином (имеет в виду американца Буше. – Прим. ред.) мы уже попрощались, проводили в «Автомобилист». Рид нам все сказал сразу после окончания плей‑офф. А с Володей (Ткачевым) недавно созвонились, – рассказал защитник «Матч ТВ».

Напомним, что контракт с Чистяковым «Авангард» заключил до конца сезона-2026/2027. В прошлом сезоне защиник стал лучшим игроком КХЛ прошедшего сезона и взял титул самого меткого защитника лиги. 

Олег Кипорук