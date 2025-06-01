Контракт с хоккеистом продлен до 2027 года.

Сегодня, 1 июня, «Авангард» объявил о своем решении по контракту защитника Семена Чистякова. Контракт с ним продлили на один год, до конца сезона 2026–2027.

– За последние годы Семен стал ключевым защитником нашей команды, и мы рады, что договорились с ним о продлении контракта. Его результаты говорят сами за себя: голы, очки, показатель полезности – все на высшем уровне. Рассчитываем, что он будет становиться только лучше и будет своей игрой подтверждать статус лидера «Авангарда», – рассказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Напомним, что в завершившемся сезоне КХЛ-2024/2025 Чистяков сыграл 81 матч, в которых набрал 47 (22+25) очков. Его коэффициент полезности составил «+37». Чистяков стал лучшим игроком КХЛ прошедшего сезона. Кроме того, он взял титул самого меткого защитника лиги.