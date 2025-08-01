Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В возглавляемом ведомстве он прослужил 15 лет.

В четверг, 31 июля, Управление Росгвардии по Омской области официально представило нового начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по региону. На эту должность назначен полковник полиции Виталий Поляков.

40-летний уроженец Шербакуля в 2007 году окончил Омскую академию МВД России. В период с 2007 по 2010 год проходил службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного. Последние 15 лет он посвятил службе в управлении вневедомственной охраны.

Ранее сообщалось, что с 11 апреля этого года Виталий Поляков назначен исполняющим обязанности начальника управления вневедомственной охраны, заменив Алексея Танкова.

Олег Кипорук
·Общество

В возглавляемом ведомстве он прослужил 15 лет.

В четверг, 31 июля, Управление Росгвардии по Омской области официально представило нового начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по региону. На эту должность назначен полковник полиции Виталий Поляков.

40-летний уроженец Шербакуля в 2007 году окончил Омскую академию МВД России. В период с 2007 по 2010 год проходил службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного. Последние 15 лет он посвятил службе в управлении вневедомственной охраны.

Ранее сообщалось, что с 11 апреля этого года Виталий Поляков назначен исполняющим обязанности начальника управления вневедомственной охраны, заменив Алексея Танкова.

Олег Кипорук