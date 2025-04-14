Омск-Информ
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·Политика

Место Алексея Танкова занял Виталий Поляков.
В минувшую пятницу, 11 апреля, в структуре Управления Росгвардии по Омской области произошла крупная отставка. Пост начальника управления вневедомственной охраны покинул Алексей Танков. Он руководил данным подразделением с 2021 года.
Вместо него временно исполняющим обязанности начальника вневедомственной охраны назначили Виталия Полякова. По данным сервиса «Руспрофиль», он занял пост 11 апреля.
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·Политика

Место Алексея Танкова занял Виталий Поляков.
В минувшую пятницу, 11 апреля, в структуре Управления Росгвардии по Омской области произошла крупная отставка. Пост начальника управления вневедомственной охраны покинул Алексей Танков. Он руководил данным подразделением с 2021 года.
Вместо него временно исполняющим обязанности начальника вневедомственной охраны назначили Виталия Полякова. По данным сервиса «Руспрофиль», он занял пост 11 апреля.
1045