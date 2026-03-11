В центре Омска потерявшегося пенсионера спасли от смерти на морозе

На помощь пожилому мужчине пришли сотрудники Росгвардии.

Управление Росгвардии по Омской области

В центре Омска экипаж Росгвардии вовремя пришел на помощь пожилому мужчине, который оказался в беспомощном состоянии на улице Ленина. Патрульные заметили дедушку, который выглядел дезориентированным, а на его лице виднелась свежая ссадина. Как выяснилось позже, пенсионер поскользнулся на дороге, ударился головой и в результате падения не смог вспомнить дорогу домой.

Учитывая морозную погоду, гвардейцы немедленно посадили замерзшего мужчину в патрульный автомобиль для обогрева и вызвали медиков. Параллельно сотрудники оперативно установили личность пенсионера и разыскали его близких. Прибывшие на место врачи обработали рану пострадавшему и подтвердили, что серьезная госпитализация ему не требуется.

После росгвардейцы передали дедушку родственникам. В ведомстве отметили, что бдительность патрульных помогла избежать печальных последствий, которые могли наступить из-за переохлаждения или травмы головы в таком возрасте.