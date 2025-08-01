Функция работает в тестовом режиме.

Whoosh запустил в городах с ограничениями мобильного интернета, в том числе в Омске, аренду электросамокатов по СМС. Как сообщает пресс-служба кикшеринга, с помощью сообщения можно как начать, так и закончить поездку.

– Функционал временный, сейчас он в тестовом режиме работает в 15 городах. Аренда транспорта по СМС уже доступна жителям Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Омска, Красноярска, Липецка, Новороссийска, Сочи и Адлера, Волгограда, Ставрополя, Ижевска, Тольятти, Стерлитамака и Тюмени, – отметили в Whoosh.

СМС нужно отправлять с номера, привязанного к аккаунту в приложении, на номер +7-999-444-50-89. Сообщение должно содержать уникальный номер самоката, который располагается на руле. Примеры: «Старт AB123C», «Стоп AB123C». Если самокат засветился синим и издал звук, поездка началась, а если зеленым или лиловым – поездка закончилась.