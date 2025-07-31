Омск-Информ
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·Спорт

Два игрока обошлись клубу в 42 млн рублей.
Омский «Авангард» заплатит «Северстали» за Михаила Котляревского и Дениса Почивалова 42 млн рублей. Об этом сообщает хоккейный инсайдер Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.
Напомним, омский клуб заявил о заключении трехлетнего контракта с Котляревским, который будет выступать под номером 53. Также «Авангард» получил спортивные права на нападающего Дениса Почивалова.
Отметим, что 30 июля Почивалова обменяли в «Северсталь» из «Трактора».
Андрей Андреев
·Спорт

Два игрока обошлись клубу в 42 млн рублей.
Омский «Авангард» заплатит «Северстали» за Михаила Котляревского и Дениса Почивалова 42 млн рублей. Об этом сообщает хоккейный инсайдер Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.
Напомним, омский клуб заявил о заключении трехлетнего контракта с Котляревским, который будет выступать под номером 53. Также «Авангард» получил спортивные права на нападающего Дениса Почивалова.
Отметим, что 30 июля Почивалова обменяли в «Северсталь» из «Трактора».
Андрей Андреев