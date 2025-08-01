Омск-Информ
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·Общество

Во всем регионе будет тепло, но сыро.
По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 1 августа, в Омской области будет облачно. Температура воздуха составит +23...+28 градусов. Порывы ветра могут достигать 15–17 м/с. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
По данным Gismeteo, в Омске будет до +23 градусов. Дожди возможны весь день, утром и вечером сильнее, чем днем.
Отметим, что всю ночь в Омске будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов. Из-за этого утром уровень загрязнения воздуха ожидается повышенный.
Андрей Андреев
·Общество

Во всем регионе будет тепло, но сыро.
По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 1 августа, в Омской области будет облачно. Температура воздуха составит +23...+28 градусов. Порывы ветра могут достигать 15–17 м/с. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
По данным Gismeteo, в Омске будет до +23 градусов. Дожди возможны весь день, утром и вечером сильнее, чем днем.
Отметим, что всю ночь в Омске будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов. Из-за этого утром уровень загрязнения воздуха ожидается повышенный.
Андрей Андреев