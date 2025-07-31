Омск-Информ
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Вместе с Котляревским в Омске ждут Почивалова.
В омский хоккейный клуб «Авангард» перейдет нападающий из «Северстали» Денис Почивалов. Череповецкий хоккейный клуб решил обменять 24-летнего игрока.
– Почивалов будет обменян в омский клуб вместе с Котляревским, где будет составлять конкуренцию Павлу Леуке за место в четвертом звене, – сообщает ТГ-канал «#НППО | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ КХЛ».
В минувшем сезоне Почивалов провел 41 матч и набрал 10 (6+4) очков. Его показатель полезности +2.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время в омский «Авангард» перейдет 28-летний нападающий Михаил Котляревский.
Андрей Андреев
·Спорт

Вместе с Котляревским в Омске ждут Почивалова.
В омский хоккейный клуб «Авангард» перейдет нападающий из «Северстали» Денис Почивалов. Череповецкий хоккейный клуб решил обменять 24-летнего игрока.
– Почивалов будет обменян в омский клуб вместе с Котляревским, где будет составлять конкуренцию Павлу Леуке за место в четвертом звене, – сообщает ТГ-канал «#НППО | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ КХЛ».
В минувшем сезоне Почивалов провел 41 матч и набрал 10 (6+4) очков. Его показатель полезности +2.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время в омский «Авангард» перейдет 28-летний нападающий Михаил Котляревский.
Андрей Андреев