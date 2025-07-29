Инсайдеры заявили, что клуб объявит о подписании форварда.

В ближайшее время омский «Авангард» может объявить о подписании 28-летнего нападающего Михаила Котляревского. Как уточняет телеграм-канал «Арена Бреда», руководству «ястребов» удалось утрясти все сложности. И в ближайшее время нападающий сыграет за омскую команду.

– Один из самых быстрых форвардов лиги перейдет в Омск, где займёт место в одном из нижних звеньев команды Ги Буше, – уточняет инсайдер.

Контракт форварда с «Северсталью» действителен до 2026 года. Ранее сообщалось, права на хоккеиста омский клуб получит взамен на денежную компенсацию команде из Череповца. Планируется заключить трехлетний контракт с игроком.

Примечательно, что у Михаила Котляревского есть свой «скелет в шкафу», то есть тайный грешок. Так, летом 2019 года тогда еще форвард «Спартака» был пойман за ездой с поддельными правами. Автомобиль хоккеиста был остановлен сотрудниками ГИБДД в районе Соколиной горы. Сам спортсмен утверждал, что не знал, что его документы поддельные.

Несмотря на это, суд признал его виновным в использовании фальшивого водительского удостоверения, что квалифицируется по ч. 3 ст. 327 УК РФ. В качестве наказания назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.

Михаил Котляревский начинал минувший сезон в челябинском клубе «Трактор», откуда позже был отправлен в «Северсталь». Ранее в КХЛ он выступал за «Салават Юлаев», «Спартак», «Сочи» и «Адмирал».

В сезоне-2024/2025 Котляревский провел 66 матчей регулярного чемпионата КХЛ, набрав 33 (18+15) очка при показателе полезности +3. В плей-офф он сыграл пять матчей, забив две шайбы и продемонстрировав показатель полезности +1.